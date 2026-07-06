Türkiye’nin turizm adaları
Türkiye'nin turizm cenneti adaları arasında yer alan Gökçeada, Bozcaada, Marmara Adası ve daha birçok ada, ziyaretçilere unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. Her adanın kendine özgü bir hikayesi ve atmosferi var, misafirlerine temiz hava ve berrak denizin keyfini yaşatıyor.
Türkiye'nin deniz ve göllerinde 500'den fazla ada, adacık ve kayalık var ama "turizm açısından en akılda kalıcı adaları" Gökçeada, Bozcaada, Marmara Adası, Ekinlik, Cunda Adası, Avşa Adası, Paşalimanı Adası, Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olarak sıralayabiliriz.
Türkiye'nin adalarının her birinin kendine özgü mimarisi, yaşayışı, kültürü, gastronomisi olmasına rağmen hepsinde temiz hava ve denizle buluşmak mümkün.
Adada tatil sevenler, şehir hayatından uzaklaşmanın huzuru ve sıcak havalarda dahi her daim bir esinti hissetmenin keyfini yaşarlar.
Adalarda geçirilen tatil, gemiye adım atıldığı anda başlar...
Peki, Türkiye'de hangi denizlere kıyısı olan adalarda tatil yapabiliriz?
EGE DENİZİ ADALARI:
GÖKÇEADA
Gökçeada (Çanakkale): Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'ya Kabatepe'den feribotla ulaşılabilir; butik otellerde konaklayabilir, oğlak eti ve deniz ürünlerini tadabilirsiniz.
BOZCAADA
Bozcaada (Çanakkale): Geyikli'den feribotla ulaşılan Bozcaada, taş evleri, butik otelleri ve deniz ürünleriyle öne çıkıyor.
CUNDA
Cunda (Alibey) Adası (Balıkesir): Karayoluyla ulaşılabilen Cunda Adası, tarihi taş evleri, butik otelleri ve papalina balığıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Cunda'ya daha çok yarımada olarak düşünebiliriz.
KARAADA
Karaada (Muğla): Bodrum'dan düzenlenen tekne turlarıyla ulaşılan Karaada, günübirlik geziler ve doğal sıcak su kaynaklarıyla dikkat çekiyor.
ORAK ADASI
Orak Adası (Muğla): Bodrum çıkışlı tekne turlarının uğrak noktası olan Orak Adası, turkuaz koylarıyla günübirlik tatilcileri ağırlıyor.
TAVŞAN ADASI
Tavşan Adası (Muğla): Bodrum yakınlarındaki Tavşan Adası'na tekneyle veya deniz çekildiğinde yürüyerek ulaşılabiliyor.
MARMARA DENİZİ ADALARI:
MARMARA ADASI
Marmara Adası (Balıkesir): Feribotla ulaşılan Marmara Adası, otel ve pansiyon seçenekleriyle öne çıkıyor. Mermer kaynağı olan ada, İstanbul'a olan yakınlığı ve uygun fiyat seçenekleriyle özellikle kalabalık ailelerin uğrak noktası.
AVŞA
Avşa Adası (Balıkesir): Yaz turizminin gözde adreslerinden Avşa Adası'na feribotla ulaşılırken, otel, pansiyon ve apartlarda konaklanabiliyor. Adanın bütün kıyıları ücretsiz olarak denize girmeye açık.
PAŞALİMANI
Paşalimanı Adası (Balıkesir): Feribot ve teknelerle ulaşılan Paşalimanı Adası, sakin atmosferi ve pansiyonlarıyla dikkat çekiyor.
EKİNLİK
Ekinlik Adası (Balıkesir): Tekneyle ulaşılan Ekinlik Adası, huzurlu tatil arayanlara pansiyon konaklaması ve taze deniz ürünleri sunuyor.
BÜYÜKADA
Büyükada (İstanbul): Vapurla kolayca ulaşılabilen Büyükada, tarihi köşkleri, butik otelleri, özel dondurması ve balık restoranlarıyla ilgi görüyor.
HEYBELİADA
Heybeliada (İstanbul): Şehir hatları vapurlarıyla ulaşılan Heybeliada, sakin atmosferi ve deniz ürünleriyle öne çıkıyor.
BURGAZADA
Burgazada (İstanbul): Vapur seferleriyle ulaşılabilen Burgazada, begonyalı evleri, özel kurabiyeleri, huzurlu sokakları ve balık restoranlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
KINALIADA
Kınalıada (İstanbul): İstanbul'a en yakın adalardan Kınalıada, vapurla ulaşım ve günübirlik geziler için tercih ediliyor. Adada bulunan pansiyon ve otellerle de konaklamaya uygun.
SEDEF ADASI
Sedef Adası (İstanbul): Özel teknelerle ulaşılabilen Sedef Adası, sakin koyları ve sınırlı konaklama imkanlarıyla dikkat çekiyor. Sedef Adası, denize girilebilen kıyı şeridinin sınırlı olmasıyla diğer Prens Adaları'ndan ayrılıyor.
KEFKEN ADASI
Kefken Adası (Kocaeli): Kefken açıklarındaki ada tekneyle ziyaret edilebiliyor, konaklama ise Kefken ve Kerpe'de sağlanıyor
AKDENİZ ADALARI:
KEKOVA ADASI
Kekova Adası (Antalya): Kaş ve Üçağız'dan tekneyle ulaşılan Kekova, batık kent kalıntıları ve tekne turlarıyla öne çıkıyor.
VAN'IN ADALARI
AKDAMAR ADASI
Akdamar Adası (Van): Gevaş'tan tekneyle ulaşılan Akdamar Adası, tarihi Akdamar Kilisesi ile öne çıkarken ziyaretçiler Van'da konaklayıp meşhur Van kahvaltısını deneyimleyebiliyor.
ÇARPANAK ADASI
Çarpanak Adası (Van): Tekneyle ulaşılabilen Çarpanak Adası, tarihi manastırı ve doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.
ADIR ADASI
Adır Adası (Van): Van Gölü'ndeki Adır Adası, tekneyle ziyaret edilebiliyor ve tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor.
KUŞ ADASI
Kuş Adası (Van): Van Gölü'ndeki Kuş Adası, tekneyle ulaşılabilen doğal yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyor.
KARADENİZ ADALARI:
GİRESUN ADASI
Giresun Adası: Karadeniz'in yerleşime açık tek adası olan Giresun Adası'na tekneyle ulaşılırken, konaklama Giresun merkezde yapılıyor.
AMASRA BÜYÜKADA
Amasra Büyükada (Bartın): Amasra kıyılarından tekneyle ulaşılan Büyükada gezisinin ardından ziyaretçiler Amasra'da konaklayıp meşhur balık ve Amasra salatasını tadabiliyor.