Türkiye’nin turizm adaları

Türkiye'nin deniz ve göllerinde 500'den fazla ada, adacık ve kayalık var ama "turizm açısından en akılda kalıcı adaları" Gökçeada, Bozcaada, Marmara Adası, Ekinlik, Cunda Adası, Avşa Adası, Paşalimanı Adası, Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olarak sıralayabiliriz.

Türkiye'nin adalarının her birinin kendine özgü mimarisi, yaşayışı, kültürü, gastronomisi olmasına rağmen hepsinde temiz hava ve denizle buluşmak mümkün.

Adada tatil sevenler, şehir hayatından uzaklaşmanın huzuru ve sıcak havalarda dahi her daim bir esinti hissetmenin keyfini yaşarlar.

Adalarda geçirilen tatil, gemiye adım atıldığı anda başlar...

Peki, Türkiye'de hangi denizlere kıyısı olan adalarda tatil yapabiliriz?

EGE DENİZİ ADALARI:

GÖKÇEADA

Gökçeada (Çanakkale): Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'ya Kabatepe'den feribotla ulaşılabilir; butik otellerde konaklayabilir, oğlak eti ve deniz ürünlerini tadabilirsiniz.

BOZCAADA

Bozcaada (Çanakkale): Geyikli'den feribotla ulaşılan Bozcaada, taş evleri, butik otelleri ve deniz ürünleriyle öne çıkıyor.

CUNDA

Cunda (Alibey) Adası (Balıkesir): Karayoluyla ulaşılabilen Cunda Adası, tarihi taş evleri, butik otelleri ve papalina balığıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Cunda'ya daha çok yarımada olarak düşünebiliriz.

KARAADA

Karaada (Muğla): Bodrum'dan düzenlenen tekne turlarıyla ulaşılan Karaada, günübirlik geziler ve doğal sıcak su kaynaklarıyla dikkat çekiyor.

ORAK ADASI

Orak Adası (Muğla): Bodrum çıkışlı tekne turlarının uğrak noktası olan Orak Adası, turkuaz koylarıyla günübirlik tatilcileri ağırlıyor.

TAVŞAN ADASI

Tavşan Adası (Muğla): Bodrum yakınlarındaki Tavşan Adası'na tekneyle veya deniz çekildiğinde yürüyerek ulaşılabiliyor.

MARMARA DENİZİ ADALARI:

MARMARA ADASI

Marmara Adası (Balıkesir): Feribotla ulaşılan Marmara Adası, otel ve pansiyon seçenekleriyle öne çıkıyor. Mermer kaynağı olan ada, İstanbul'a olan yakınlığı ve uygun fiyat seçenekleriyle özellikle kalabalık ailelerin uğrak noktası.

AVŞA

Avşa Adası (Balıkesir): Yaz turizminin gözde adreslerinden Avşa Adası'na feribotla ulaşılırken, otel, pansiyon ve apartlarda konaklanabiliyor. Adanın bütün kıyıları ücretsiz olarak denize girmeye açık.

PAŞALİMANI

Paşalimanı Adası (Balıkesir): Feribot ve teknelerle ulaşılan Paşalimanı Adası, sakin atmosferi ve pansiyonlarıyla dikkat çekiyor.

EKİNLİK

Ekinlik Adası (Balıkesir): Tekneyle ulaşılan Ekinlik Adası, huzurlu tatil arayanlara pansiyon konaklaması ve taze deniz ürünleri sunuyor.

BÜYÜKADA

Büyükada (İstanbul): Vapurla kolayca ulaşılabilen Büyükada, tarihi köşkleri, butik otelleri, özel dondurması ve balık restoranlarıyla ilgi görüyor.

HEYBELİADA

Heybeliada (İstanbul): Şehir hatları vapurlarıyla ulaşılan Heybeliada, sakin atmosferi ve deniz ürünleriyle öne çıkıyor.

BURGAZADA

Burgazada (İstanbul): Vapur seferleriyle ulaşılabilen Burgazada, begonyalı evleri, özel kurabiyeleri, huzurlu sokakları ve balık restoranlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

KINALIADA

Kınalıada (İstanbul): İstanbul'a en yakın adalardan Kınalıada, vapurla ulaşım ve günübirlik geziler için tercih ediliyor. Adada bulunan pansiyon ve otellerle de konaklamaya uygun.

SEDEF ADASI

Sedef Adası (İstanbul): Özel teknelerle ulaşılabilen Sedef Adası, sakin koyları ve sınırlı konaklama imkanlarıyla dikkat çekiyor. Sedef Adası, denize girilebilen kıyı şeridinin sınırlı olmasıyla diğer Prens Adaları'ndan ayrılıyor.

KEFKEN ADASI

Kefken Adası (Kocaeli): Kefken açıklarındaki ada tekneyle ziyaret edilebiliyor, konaklama ise Kefken ve Kerpe'de sağlanıyor

AKDENİZ ADALARI:

KEKOVA ADASI

Kekova Adası (Antalya): Kaş ve Üçağız'dan tekneyle ulaşılan Kekova, batık kent kalıntıları ve tekne turlarıyla öne çıkıyor.

VAN'IN ADALARI

AKDAMAR ADASI

Akdamar Adası (Van): Gevaş'tan tekneyle ulaşılan Akdamar Adası, tarihi Akdamar Kilisesi ile öne çıkarken ziyaretçiler Van'da konaklayıp meşhur Van kahvaltısını deneyimleyebiliyor.

ÇARPANAK ADASI

Çarpanak Adası (Van): Tekneyle ulaşılabilen Çarpanak Adası, tarihi manastırı ve doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

ADIR ADASI

Adır Adası (Van): Van Gölü'ndeki Adır Adası, tekneyle ziyaret edilebiliyor ve tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor.

KUŞ ADASI

Kuş Adası (Van): Van Gölü'ndeki Kuş Adası, tekneyle ulaşılabilen doğal yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

KARADENİZ ADALARI:

GİRESUN ADASI

Giresun Adası: Karadeniz'in yerleşime açık tek adası olan Giresun Adası'na tekneyle ulaşılırken, konaklama Giresun merkezde yapılıyor.

AMASRA BÜYÜKADA

Amasra Büyükada (Bartın): Amasra kıyılarından tekneyle ulaşılan Büyükada gezisinin ardından ziyaretçiler Amasra'da konaklayıp meşhur balık ve Amasra salatasını tadabiliyor.