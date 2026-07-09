Japonya pazarını karıştıran model: Nissan Sakura'nın fiyatı 4 bin doların altına düştü

Küresel ölçekte tırmanan enerji fiyatlarına karşı harekete geçen Japonya, elektrikli araç pazarında tarihi destek adımları attı.

Bu kapsamda uygulanan devasa teşvikler, sıfır kilometre otomobilleri kendi modellerinin ikinci el piyasasından bile daha ucuz hale getirdi.

ÇİFTE TEŞVİKLE FİYATLAR EN DİBE İNDİ

Merkezi hükümetin ocak ayında artırdığı sübvansiyona, Tokyo Belediyesi de bu ayın başından itibaren 1,3 milyon yenlik dev bir yerel destek ekledi.

Belirli şartların karşılanması durumunda birleşen bu iki destek, normal liste fiyatı 2,44 milyon yen (15 bin dolar) olan Nissan Sakura modelinin fiyatını 560 bin yene (3 bin 450 dolar) düşürdü.

Benzer şekilde Honda Super-One modelinin fiyatı 790 bin yene ( 4 bin 870 dolar) gerilerken, Toyota bZ4X modeli ise yarı fiyatından ucuza satılmaya başlandı.

SATIŞLAR KATLANARAK ARTTI

Yaşanan bu durum sonrasında Tesla satışları üçe katlanırken, Toyota'nın elektrikli araç satışları ise tam 38 kat artış gösterdi.

İkinci el elektrikli araçların bu devlet desteklerinden yararlanamaması, pazarın dengelerini ciddi şekilde bozmaya başladı.

Sıfır bir aracın ikinci elinden daha ucuza gelmesi, kullanılmış araçlara olan iç talebi tamamen bitirdi.

Yurt içinde alıcı bulamayan ikinci el araçların hızla ihraç edilmesi, kritik nadir metallerin ve pillerin yurt dışına kaçması riskini doğuruyor.

Otomotiv üreticileri ise bu büyük değer kaybının tüketicileri ürkütmesinden ve teşviklerin aniden kesilmesi durumunda pazarın çakılmasından endişe ediyor.