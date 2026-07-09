Gözde Atasoy: Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olsun

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Fikstür çekimden sonra Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu

"KEYİFLİ MAÇLAR İZLEMEYİ HEPİMİZ ÇOK ÖZLEDİK"

Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Atasoy, "Keyifli maçlar izlemeyi hepimiz çok özledik. Bugün özelinde konuşacak olursak, ilk olarak tüm kulüplere hem başarılar diliyorum hem hayırlı olsun diliyorum hem de Avrupa'da mücadele edecek tüm takımlarımıza sonsuz başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Kura özelinde ve bu sezon özelinde konuşacak olursak, açılış konuşmasını yaparken Mecnun başkan çok değerli mesajlar verdi. Ben açıkçası biraz ondan bayrağı alıp o minvalde devam etmek istiyorum, mesajlarımı o yönde vermek istiyorum. Gerçekten rekabetin diliyorum ki sadece saha içinde kaldığı ve hem Trabzonspor özelinde hem tüm kulüpler özelinde hakem hatalarını hiç konuşmadığımız, hiç tartışmadığımız bir sezon olsun. Tüm tartışmalar sahadaki sportif faaliyetler üzerinden olsun. Bize, kulüp yöneticilerine de bu anlamda çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Tüm açıklamalarımızda nezaketi her zaman korumamız gerektiğini düşünüyorum ve böyle olmasını temenni ediyorum. Onun dışında da futbolu izlemeyi özlemiş, Süper Lig'i özlemiş bir futbolsever, bir sporsever olarak da diliyorum ki böyle mücadelenin yüksek olduğu, seyir zevkinin yüksek olduğu, bol gollü ve sakatlıksız karşılaşmalar izlediğimiz, sonunda da Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olsun" diye konuştu.

"YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

Hedeflerle ilgili de konuşan Gözde Atasoy, "Ertuğrul Doğan, Fatih hoca ve tüm aslına bakarsanız ekip, çok doğru bir projeyle, çok doğru bir yapılanmayla ileriye dönük adımlarla hareket ettiğini sanırım artık bugün geldiğimiz noktada, bu sezonun başlangıcında sadece biz değil, tüm kulüpler de kabul ediyor. Ertuğrul başkan aslında uzun zamandır bunun daha uzun bir yol olduğunu, başta biraz sabır gerektirdiğini belirtiyordu. İşte tam aslında bugün o meyveleri toplamaya başladığımız döneme de geldik. Bu sezona gerçekten camia olarak hem yönetim tarafında bizler hem taraftarlarımız moral ve motivasyon anlamında çok keyifli bir yerde başlıyoruz. Bu çok anlamlı, çok önemli. Herkesin ortak bir heyecanı ve ortak bir hedefi var ve o hedefe doğru da mücadeleyle birlikte koşacak kararlılığımız var. O yüzden bu seneyle ilgili en büyük temennim, elbette ki ben de kuraya elim değdiği için çok şanslı hissediyorum, yolun sonu şampiyonluk olsun" şeklinde konuştu.