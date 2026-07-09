Süper Lig fikstür çekiminde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gerilim

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen törende dikkat çeken bir olay yaşandı.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki fikstür çekiminde sahneye ilk olarak Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk geldi.

ELİNİ HAVADA BIRAKTI...

Metin Öztürk sahneye geldiği sırada tek tek TFF yöneticilerinin elini sıktı.

Metin Öztürk selamlaşmak üzere Barış Göktürk'e uzattığı eli havada kaldı.

Barış Göktürk, Metin Öztürk'ün elini sıkmayı reddetti.

Öztürk, yaşananların ardından Barış Göktürk'ün kendisine elini uzatmamasını değerlendirdi.

ÖZTÜRK: SEÇİM VAADİNİ YERİNE GETİRDİ

Metin Öztürk şunları söyledi:

“Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı, Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım demişti, seçim vaadini yerine getirdi. Bu tür popüler şeyler olabilir. Biz Dursun Özbek liderliğinde inşallah bu sene de şampiyon olup önümüze bakacağız. Biz kişilere bakmıyoruz. Biz hiçbir takımı birbirinden farklı görmüyoruz. Şahıslar gelir geçer, kurumlar kalır. Hiçbirimiz bu markaların önüne geçemeyiz. Bizim koridorlarımızda Metin Oktay'ın jübilesinde Can Bartu ile forma değiştirdiği anlar var. Biz o nesli daha değerli buluyoruz, bu tarz davranışlar yerine.”

GÖKTÜRK: RAKİPLERİMİZE SAYGI DUYUYORUZ

Kendisine Metin Öztürk'ün sözleri sorulan Barış Göktürk ise şu cevabı verdi:

“"Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz, saygı duymaya da devam edeceğiz. Adil rekabet içinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz."”