Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçiyor

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek elenmelerinin ardından görevinden ayrılacağını duyurdu.

Karşılaşma sonrasında konuşan Martinez, "Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok. Anıları yanımda götürüyorum ve umarım Portekiz'in de takımın başında teknik direktör olarak geçirdiğim 3,5 yıldan güzel anıları kalır. Hayatımın deneyimiydi." ifadelerini kullandı.

SANTOS'TAN GÖREVİ ALMIŞTI

Martinez, Portekiz Milli Takımı'ndaki görevini, selefi Fernando Santos'un çeyrek finalde Fas'a kaybettiği 2022 Dünya Kupası'nın ardından devralmıştı.

Portekiz, Martinez yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmış ancak Fransa'ya elenmişti.

YENİ ADAY JORGE JESUS

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın teknik direktörlük görevi için tercih ettiği isim Jorge Jesus oldu.

71 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, son olarak Al Nassr'ı çalıştırmış ve sezonun tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan ekibiyle yollarını ayırmıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Haberde, Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı'nın ülkeye dönüşünün ardından federasyon yetkilileriyle bir araya gelerek sözleşme detaylarını görüşeceği aktarıldı.

HEDEF EURO 2028 VE 2030 DÜNYA KUPASI

Portekiz Futbol Federasyonu'nun planına göre Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un, EURO 2028'de ve Portekiz'in İspanya ile Fas'la birlikte ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası'nda milli takımın başında görev yapması hedefleniyor.