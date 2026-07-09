Jota Silva'nın yeni adresi Olympiakos oldu

Beşiktaş'ın geçen yaz Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva, siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sona erdikten sonra İngiliz kulübüne geri döndü.

26 yaşındaki futbolcunu yeni takımı ise belli oldu.

Beşiktaş'ın bonservisini almadığı Jota Silva, Yunanistan ekibi Olympiakos'a imza attı.

Kırmızı-beyazlılar, Silva'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

FUTBOL GENEL MÜDÜRÜ, YAKINDAN TANIYOR

Olympiakos Futbol Genel Müdürü Antonio Miguel Cardoso'nun, Vitoria Guimaraes'te başkanlık yaptığı dönemden Jota'yı yakından tanıyor.

Portekizli hücum oyuncusu 2022-2024 yılları arasında Vitoria'da forma giymiş ve 7 milyon euro bonservis bedeliyle Nottingham'a transfer olmuştu.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş'ta 22 maçta forma giyen 10 milyon euro piyasa değerindeki Jota Silva 5 kez gol sevinci yaşarken 1 kez de asist yaptı.