Salamura yaprakların içinde kaşık kaşık ekleyin: Hem kararmıyor, hem aylarca taze tutuyor

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan salamura yaprak sarmaların tadı kadar görüntüsü de önemli.

Birçok kişi, zamanla yaprakların kararmasından ve tazeliğini yitirmesinden şikayet ediyor.

Doğru tekniklerle hazırlanan salamura yaprakları, aylar boyunca ilk günkü canlılığında kalıyor.

İşte mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak salamura yaprak tarifi ve ipuçları…

Kararmayı önlemenin yolları

Rafine tuz yerine deniz tuzu veya kaya tuzu kullanmak, mineral yapısı sayesinde yaprağın rengini korumasına yardımcı olur. Tuz miktarını iyi ayarlamak da önemlidir, az tuz bozulmaya, fazla tuz ise yaprağın sertleşmesine neden olur.

Salamura suyuna eklenen bir miktar limon suyu veya sirke, doğal bir koruyucu görevi görür. Bu asitler yaprağın yüzeyindeki oksidasyonu yavaşlatarak kararmayı engeller ve hoş bir aroma sağlar.

Musluk suyunda bulunan klor, yaprakların zamanla sararmasına ve solmasına yol açabilir. Bu yüzden arıtılmış veya kaliteli kaynak suyu kullanmak, sonuçların çok daha profesyonel olmasını sağlar.

Yaprakların hava ile temasını kesmek, oksidasyon sürecini durdurur. Hava almayan cam kavanozlarda ve serin, karanlık bir ortamda saklanan yapraklar tazeliğini çok daha uzun süre muhafaza eder.

İdeal salamura yaprak tarifi

1 kg taze asma yaprağı,

3 yemek kaşığı iri tuz (kaya veya deniz tuzu),

2 litre su,

1 adet limonun suyu.

Hazırlanışı

İlk olarak yaprakları yıkayıp saplarını kesin. Ardından suyu bir kapta tuzla karıştırıp tamamen erimesini sağlayın. Yaprakları bu karışıma ekleyin ve aralarına hafif tuz serpiştirerek dizin. Eğer kullanacaksanız limon suyunu da bu aşamada karışıma ilave edin.

Yaprakların suyun tamamen altında kalması için üzerlerine bir ağırlık yerleştirin ve kabın kapağını kapatın. Yaklaşık 3-5 gün oda sıcaklığında beklettikten sonra, yaprakları cam kavanozlara aktararak serin ve karanlık bir yerde (veya buzdolabında) uzun süre güvenle saklayabilirsiniz. Kullanmadan önce tuzunu almak için birkaç kez soğuk sudan geçirmeniz yeterli olacaktır.