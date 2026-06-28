Jülide Kural, Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Usta oyuncuya veda...

Usta oyuncu Kadir İnanır, zatürre teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Sanat camiasını derinden sarsan bu ölümün ardından taziye mesajları da ardı ardına geldi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Merhum sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene İnanır'ın ailesi, meslektaşları ve hayranları katılırken duygusal anlar yaşandı.

VASİYETİ AÇIKLANDI

Sahneye ilk çıkan isim, İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural oldu.

Yaptığı konuşmada İnanır'ın en büyük vasiyetini de açıklayan Kural, gözyaşlarına hakim olamadı.

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"HEPİNİZ TANIYORSUNUZ"

Şu anki duygusunun sadece sessizce durmak olduğunu söyleyen Kural, şunları söyledi:



“Şu andaki duygum sadece sessizce durmak. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki, kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum. Aslında Kadir İnanır'ı hepiniz tanıyorsunuz.



Onun haksızlık karşısında taşan öfkesini, sevgisini ifade ederken sözcüklere hiç ihtiyaç duymamasını, adaletsizlik karşısında şahlanan vicdanını, bazen de kalbinin kırılganlığında o gözyaşlarının nasıl güzelim gözlerinin dostu olduğunu...”

"RUM'DUR, TÜRK'TÜR, ERMENİ'DİR, ÇERKEZ'DİR, BOŞNAK'TIR, ARAP'TIR VE TABİİ KÜRT'TÜR"

İnanır'ın toplumdaki birleştirici yapısına dikkat çeken Kural, "Kadir İnanır bir bakışıyla, seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır.

Herkesin ağabeyidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır, Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur.

O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermeni'dir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Arap'tır ve tabii Kürt'tür." dedi.

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"'BÜYÜK BARIŞI BİZ MUTLAKA KURACAĞIZ' DERDİ"

İnanır'ın arkasından bir amaç bıraktığını ifade eden Kural, şu ifadelere yer verdi:

“Bu dünyadayken, hatta ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine; o büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız derdi dünyanın en güzel gülümsemesiyle.



Vasiyetin sorumluluğumuzdur, bir gün mutlaka sevgilim."”