Usta oyuncu Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk sanat camiasının acı günü...

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz cuma günü 77 yaşında hayata veda etti.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Merhum sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene; İnanır'ın ailesi, meslektaşları ve hayranları katıldı.

TOPRAĞA VERİLECEK

Kadir İnanır'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Defin işleminin ardından ise taziyeler Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında hayata veda etti..

14 Mayıs’ta hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'a zatürre teşhisi konuldu.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Usta oyuncu Kadir İnanır hayatını kaybetti

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi.

İnanır, ilkokul ve ortaokulu Fatsa'da tamamladı ve oyunculuk yeteneğini eğitimi sırasında çeşitli okul gösterilerinde sergiledi.

İnanır, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.

1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışmas'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.

Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra ‘Yedi Adım Sonra' (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.

İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaştı.

Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

İnanır-Şoray ikilisi, Yeşilçam'ın en sevilen aşk filmlerinden olan "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın yanı sıra "Bodrum Hakimi", "Dila Hanım" ve "Devlerin Aşkı" gibi yapımlarla hafızalarda yer edindi.

Sanat hayatına 1973'te Altın Koza Film Festivali'nde "Utanç" filmiyle, 1986'da ise Altın Portakal Film Festivali'nde "Yılanların Öcü" ile aldığı "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri dâhil çok sayıda başarı sığdırdI.