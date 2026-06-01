Kabine Beştepe’de toplanıyor: Gündemde ekonomi ve ABD-İran savaşı var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 günlük bayram tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

GÜNDEM EKONOMİ

Toplantının ilk gündem maddesini ekonomi oluşturacak.

Haziran’ın ilk haftasında açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde ekonomik görünüm ve son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

İç politikada takip edilen bir diğer başlık Terörsüz Türkiye süreci. Kabine'de sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var.

Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

ABD-İRAN SAVAŞI

ABD-İran savaşının kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği Kabine'nin gündeminde olacak. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı.

Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği Kabine'de detaylandırılacak.

Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Ortadoğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında.

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.