Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da gerçekleşecek

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı...

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonda 2025-2026 sezonunun şampiyonu, 2-3 Mayıs'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçların ardından belli olacak.

Organizasyonunda Türk temsilcilerinden VakıfBank ve Eczacıbaşı ile İtalyan ekipleri A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene mücadele edecek.

MAÇ TARİHLERİ

Dörtlü Final'de ilk müsabakalar, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Günün saat 17.00'de başlayacak ilk mücadelesinde VakıfBank ile A. Carraro Imoco karşı karşıya gelecek.

Diğer maçta ise Eczacıbaşı ile Savino Del Bene, saat 20.00'de kozlarını paylaşacak.

İlk müsabakaları kazanan takımlar finale yükselirken kaybeden ekipler ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Organizasyonda final ve üçüncülük maçları, 3 Mayıs Pazar günü oynanacak.

VAKIFBANK, 7. ŞAMPİYONLUĞU İSTANBUL'DA KAZANMAYA ÇALIŞACAK

Sarı-siyahlı takım, İstanbul'da CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. zaferini elde etmeyi hedefliyor.

VakıfBank, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı sarı-siyahlılar, İstanbul'da 2011 ve 2013'ün ardından 2026'da da zirveye çıkmaya çalışacak.

VakıfBank, 2011 ve 2013'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonlarında rakiplerine üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Organizasyonda Dörtlü Final'e namağlup ulaşan VakıfBank'ta kaptan Zehra Güneş'in yanı sıra en skorer oyuncular Marina Markova ile Tijana Boskovic, sarı-siyahlıların önemli kozlarından olacak.

ECZACIBAŞI, 2. ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA OLACAK

Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Eczacıbaşı, 2015 yılında Polonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunu şampiyonlukla tamamladı.

Turuncu-beyazlı ekipte en skorer isimler olarak Ebrar Karakurt ile Magdalena Stysiak ön plana çıkıyor.

A. CARRARO IMOCO'DA HEDEF, ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli yönetimindeki A. Carraro Imoco, İstanbul'da son şampiyon ünvanını korumayı amaçlayacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2021, 2024 ve 2025 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşayan İtalyan temsilcisi, üst üste 3, toplamda ise 4. kez kupaya uzanmayı hedefliyor.

İtalyan ekibinde Isabelle Haak, Gabi, Zhu Ting gibi önemli isimlerin sergileyeceği performans, Dörtlü Final'de belirleyici olacak.

SAVINO DEL BENE, İLK PEŞİNDE

Savino Del Bene, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etmek için mücadele edecek.

İtalyan temsilcisinin Dörtlü Final'de en güvendiği isim, İtalyan pasör çaprazı Ekaterina Antropova olacak.

2022'de CEV Challenge Kupası, 2023'te CEV Kupası ve 2025'te de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı kazanan Scandicci, 2026'da da CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmaya çalışacak.