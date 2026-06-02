Kafası kopan Japon balığı iki hafta daha yaşadı, hayatta kalma yöntemi şaşırttı

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntüler, birçok kişinin "yapay zeka" yorumları yapmasına neden oldu.

Ancak bilimsel incelemeler, olayın gerçek olduğunu ve balık anatomisinin sıra dışı özellikleri sayesinde mümkün hale geldiğini gösterdi.

Çin'deki bir balık çiftliğinde çekilen görüntülerde, kafasının büyük bölümünü kaybetmiş bir japon balığının diğer balıklar gibi yüzmeye devam ettiği görülüyor.

İlk değerlendirmelere göre olayın enfeksiyon veya kötüleşen su kalitesi nedeniyle başladığı düşünülüyor.

Balığın başındaki dokular ölmeye başlayınca akvaryumdaki diğer balıklar bu bölgeyi ısırdı. Zamanla oluşan hasar büyüyerek kafasında büyük bir boşluğun meydana gelmesine yol açtı.

HAYATTA KALMA YÖNTEMİ

Bilim insanları bunun cevabının balıkların beyin yapısında saklı olduğunu belirtiyor.

İnsanlarda beyin büyük ölçüde kafatası içerisinde yer alırken, balıklarda beyin daha uzun ve dağınık bir yapıya sahip.

Koku alma ve hafıza merkezleri baş bölgesinde bulunsa da, nefes alma ve kan dolaşımı gibi yaşamsal işlevleri yöneten beyin sapı omuriliğe yakın, vücudun daha derin kısımlarında bulunuyor.

Bu nedenle balık, başının büyük bölümünü kaybetmesine rağmen temel yaşam fonksiyonlarını bir süre sürdürebildi.

Gözlerinin olmamasına rağmen çevresine çarpmadan yüzebilmesi de dikkat çekti.

Balıkların vücutlarının iki yanında bulunan ve "yan çizgi sistemi" olarak bilinen basınç algılayıcı organlar sayesinde çevredeki nesneleri hissedebildiğini belirtiyor. Bu sistem adeta biyolojik bir sonar gibi çalışarak balığın yönünü bulmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca yüzme hareketi sürekli olarak beyinden gelen komutlarla değil, omurilikte bulunan otomatik sinir ağları tarafından kontrol ediliyor. Bu nedenle balık, ağır yaralanmasına rağmen normal yüzme davranışlarını sürdürmeye devam etti.

2 HAFTA SÜRDÜ

Ancak sıra dışı yaşam mücadelesi uzun sürmedi.

Balık yaklaşık iki hafta boyunca hayatta kaldıktan sonra, başındaki açık yaradan vücuduna su sızması ve elektrolit dengesinin bozulması nedeniyle yaşamını yitirdi.

