Kahramanmaraş'ta 7 kişilik ailenin evi yandı

Kahramanmaraş'ta Ardıç ailesine ait evde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU
Evden yükselen dumanı görenler, ailenin yardımına koştu. Evdeki Halit (35), Emine (33), İsa (29), Mukaddes (19), Dilek (10), Mevlüt (8) ve Sükeyna Ardıç (4) komşular tarafından çıkarılırken, itfaiyeye ihbarda bulunuldu.
7 KİŞİLİK AİLE HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişilik aile, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
EV KULLANILAMAZ HALDE
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 7 kişi, evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yakınlarının evine gitti.