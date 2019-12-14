Kahramanmaraş'ta 7 kişilik ailenin evi yandı

Otobüs terminaline gelen yolcularda yapılan aramada, poğaça ve şeker kutusu içine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbul'da mezarlık ücretlerine zam geldi

İBB'nin 2020 yılı tarifesine göre mezarlık ücretleri 4 bin 500 ile 34 bin lira arasında olacak.