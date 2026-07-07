Kahramanmaraş'ta kadınlar arasındaki sopalı kavga kameraya yansıdı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kaos anları...

İlçede bulunan Bağlarbaşı Mahallesi'nde tansiyon yükseldi.

KADINLAR BİRBİRİNE SALDIRDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine saldırdığı anlarda çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kavga anları olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.