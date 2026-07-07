Kahramanmaraş'ta kadınlar arasındaki sopalı kavga kameraya yansıdı
Dulkadiroğlu ilçesinde kadınlar arasında çıkan kavgada sopalar kullanıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alınırken olayda 2 kişi yaralandı.
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kaos anları...
İlçede bulunan Bağlarbaşı Mahallesi'nde tansiyon yükseldi.
KADINLAR BİRBİRİNE SALDIRDI
Henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirlerine saldırdığı anlarda çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti.
2 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan kavga anları olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)