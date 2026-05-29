Kahramanmaraş'ta nehre düşen balıkçı kayboldu

Kahramanmaraş'ta dengesini kaybederek düştüğü nehirde kaybolan balıkçı için arama çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkiinde balık tutan 62 yaşındaki S.A., dengesini kaybederek suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiyenin su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

KAYIP BALIKÇI ARANIYOR

Ekipler nehirde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)