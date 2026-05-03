Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu vefat etti

Türkiye, Kahramanmaraş’tan gelen acı haberle sarsıldı.

15 Nisan 2026 Çarşamba günü, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda, aynı okulun öğrencisi olduğu belirtilen İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

1 ÖĞRETMEN 8 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.

SOL BALDIRINDAKİ KANAMAYA BAĞLI OLARAK ÖLDÜ

5 tabanca ve 7 şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen İsa Aras Mersinli’nin, olay yerinde sol baldırındaki kanamaya bağlı olarak öldüğü Adli Tıp raporuna yansıdı.

ALMİNA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Almina Ağaoğlu, bugün saat 05.45’te tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Ağaoğlu’nun ölüm haberi, ailesini gözyaşlarına boğdu.

Almina Ağaoğlu’nun cenazesi, hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAPIÇAM ŞEHİR MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Ağaoğlu, otopsinin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Almina’nın vefatıyla birlikte hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9’a, olayda ölenlerin sayısı ise 10’a yükseldi.