Kahve fiyatları 5 ayın zirvesine yükseldi

Tarımsal emtia piyasaları, küresel iklim krizi, üretim bölgelerindeki kuraklıklar ve mahsul hastalıkları nedeniyle yönünü yukarı çevirdi.

Yatırımcıların odak noktasına yerleşen kahve ve şeker vadeli kontratlarında, ardı ardına zirve seviyeler test edildi.

ROBUSTA VE ARABİCA KONTRATLARINDA 5 AYLIK ZİRVE

En büyük Robusta kahve üreticisi olan Vietnam'da 2026-2027 üretim sezonuna ilişkin görünümün zayıflaması, piyasalardaki yükselişi tetikledi.

Bölgedeki düzensiz yağış rejimi ve aşırı sıcakların, kahve ağaçlarında mantar hastalıklarına yol açtığı belirtiliyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Londra piyasasında Robusta kahve vadeli kontratları yüzde 2,6 değer kazanarak metrik ton başına 3.868 dolara yükseldi; işlemler sırasında kontrat 5 ayın en yüksek seviyesi olan 3.920 doları test etti.

FİYATLARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Vietnam hükümetinin paylaştığı resmi verilere göre, ülkenin 2026 yılının ilk yarısındaki kahve ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 1,1 milyon metrik ton olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, kaliteli kahve türü olan Arabica kontratları da seans içinde libre başına 3,1680 dolar ile son 5 ayın zirvesini gördükten sonra, günü yüzde 0,2 artışla 3,1040 dolar seviyesinde tamamladı.

Fiyatların yukarı yönlü hareketinde, en büyük üretici konumundaki Brezilya'da hasat işlemlerinde yaşanan gecikmeler ve eski mahsul arzındaki daralma etkili oldu.

AVRUPA'DAKİ KURAKLIK ŞEKER FİYATLARINI TETİKLEDİ

Beyaz şeker fiyatları, Avrupa kıtasında etkili olan sıcak ve kurak hava dalgasının pancar üretimini kısıtlayacağı beklentisiyle ton başına 490 dolara kadar çıkarak son 9,5 ayın en yüksek seviyesini belirledi.

Şeker kontratları, bu zirvenin ardından yüzde 0,8 kazançla 486,60 dolardan işlem gördü.

Avrupa Birliği'nin en büyük şeker üreticisi olan Fransa'da uzayan kuraklık dönemi, pancar verimini doğrudan tehdit ediyor.

Üreticiler, kilit şeker pancarı üretim bölgelerinde önümüzdeki iki hafta boyunca yağış beklenmediğini rapor ediyor. Ham şeker fiyatları ise bu gelişmelere paralel olarak yüzde 0,1 artışla libre başına 15 sente ulaştı.

KAKAO PİYASASINDA KISA VADELİ GERİ ÇEKİLME

Hızlı yükseliş kaydeden kahve ve şeker piyasalarının aksine kakao piyasasında, kısa vadeli bir kâr satışı ve duraklama dönemi gözlendi.

Londra kakao vadeli işlemleri yüzde 0,65 oranında sınırlı bir düşüşle ton başına 3.792 sterline geriledi. New York kakao vadeli işlemleri de yüzde 0,3 kayıpla ton başına 5.079 dolara indi.

Analistler, fiyatlardaki son yükseliş trendinin geçici olarak ivme kaybettiğini belirtmekle birlikte, en büyük üretici Fildişi Sahili'nde yaklaşan 2026-2027 sezonuna yönelik düşük rekolte beklentilerinin orta vadede piyasayı desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.