Kalecilerin 1 numara giymesinin asıl nedeni buymuş

Futbol dünyasında bazı gelenekler o kadar köklüdür ki, bunların arkasında resmi bir kural olduğu düşünülür.

Bunların başında da kalecilerin sırtındaki "1" numara geliyor.

Ancak sanılanın aksine, kalecilerin 1 numara giymesini zorunlu kılan evrensel bir kural bulunmuyor.

Bu durum tamamen futbolun ilk yıllarından günümüze taşınan bir hiyerarşi ve diziliş mirası.

KALECİLER NEDEN 1 NUMARA GİYER?

Futbolda forma numaraları ilk kez 1920'lerin sonlarında ve 1930'ların başında sistematik olarak kullanılmaya başlandı. O dönemdeki temel mantık oldukça basitti: Sahadaki dizilişe göre numaralandırma.

Takımlar sahaya dizildiğinde, numaralandırma işlemi savunmanın en arkasından, yani kaleden başlıyordu.

Kaleci, sahadaki "ilk adam" olduğu için doğal olarak 1 numarayı aldı. Savunma oyuncuları 2, 3, 4 ve 5 numarayı taşırken, orta saha 6, 7, 8 ve forvet hattı 9, 10, 11 şeklinde devam ediyordu.

MEVZUAT DEĞİL, GELENEK

Günümüzde modern futbolda oyuncular istedikleri numarayı seçmekte (bazı liglerin özel kısıtlamaları hariç) büyük oranda özgürler.

Ancak "1" numara, kalecilik mevkisiyle o kadar özdeşleşti ki, bu numara artık sadece bir rakam değil, kalecinin sahadaki otoritesini ve birincil statüsünü temsil eden bir sembol haline geldi.

1 NUMARA GİYMEYEN KALECİLER

Bu bir kural olmadığı için tarih boyunca farklı tercihler yapan efsaneler de oldu.

Örneğin, Arjantinli kaleci Ubaldo Fillol 1978 Dünya Kupası'nda alfabetik sıralama nedeniyle 5 numarayı giymişti.

Günümüzde ise yedek kalecilerin 12, 13, 22 gibi numaraları tercih etmesi ya da bazı as kalecilerin uğurlu rakamlarına yönelmesi gibi istisnalar olabiliyor.