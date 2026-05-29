Kanada başbakanı'ndan ABD ile 'daha yakın ortaklık' mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile ilişkilerin geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında daha güçlü bir işbirliği ve “gerçek ortaklık” hedeflediklerini belirten Carney, güçlü bir Kanada’nın ABD’nin ekonomik ve stratejik gücüne de katkı sunacağını ifade etti.

New York Ekonomi Kulübü’nde konuşan Carney, küresel rekabetin giderek arttığı bir dönemde Kanada ile ABD’nin birçok alanda birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

KÜRESEL REKABETTE ORTAK HAREKET VURGUSU

Carney, iki ülkenin enerji, ticaret ve teknoloji gibi stratejik alanlarda daha yakın çalışabileceğini belirterek, ortak adımların küresel ölçekte rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Kanada’nın ABD ile ilişkilerinde daha derin bir entegrasyon ve işbirliği arayışında olduğunu dile getiren Carney, “gerçek ortaklık” mesajı verdi.

“GÜÇLÜ KANADA, ABD’YE DE KATKI SAĞLAR”

Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Carney, güçlü bir Kanada’nın yalnızca kendi ekonomisine değil, ABD’nin küresel konumuna da katkı sağlayacağını belirtti.

Carney, “Güçlü bir Kanada, Amerika’yı yeniden büyük yapmaya yardımcı olacaktır” sözleriyle iki ülke arasındaki karşılıklı bağımlılığa işaret etti.

TİCARET POLİTİKALARI VE YENİ YÖNELİM

ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarına da değinen Carney, bu politikaların Kanada’yı ekonomik açıdan daha bağımsız ve güçlü bir yapıya yönlendirdiğini ifade etti.

Kanada’nın enerji alanında küresel bir güç olma hedefini sürdürdüğünü belirten Başbakan Carney, ülkesinin ekonomik stratejisinin uzun vadeli rekabet gücünü artırmaya odaklandığını söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ DÖNEM SİNYALİ

Carney’nin açıklamaları, Kanada ile ABD arasında ticaret ve stratejik işbirliği alanlarında yeni bir dönemin kapısının aralanabileceği şeklinde yorumlandı. Uzmanlar, iki ülkenin mevcut ekonomik ilişkilerinin daha kurumsal ve kapsamlı bir yapıya evrilebileceğini değerlendiriyor.