Kanada'da yüzüne yarasa konan çocuk kuduz nedeniyle hayatını kaybetti

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Dünya'da en az kuduz vakası görünen ülkelerin başında gelen Kanada'da şaşırtan olay...

BBC haber sitesi, 2024 yılında Ontario'da bir kır evinde meydana gelen olayı gün yüzüne çıkardı.

Habere göre uykusundan yüzüne dokunan bir yarasa nedeniyle uyanan çocuk, hayvanı yüzünden uzaklaştırdı.

TIBBİ YARDIM ALMADILAR

Çocuğun babası yarasayı bir kap yardımıyla yakalayarak dışarı bıraktı.

Çocuğun vücudunda görünür bir yara olmaması ve yarasanın olağan dışı hareketler sergilememesi nedeniyle aile ilk aşamada tıbbi yardım almadı.

19 GÜN SONRA ÇOCUK HASTALANMAYA BAŞLADI

Olaydan 19 gün sonra çocukta yüz uyuşması ve şişlik şikayetleri başladı.

Ailenin acil servise başvurduğu, ancak ilk klinik muayenelerde geçici yüz felci şüphesiyle antiviral ilaç tedavisi uygulandığı belirtildi.

DİŞ ENFEKSİYONU TEŞHİSİ KOYULDU

Hastanın durumunun kötüleşmesi üzerine ertesi gün yapılan hastane ziyaretinde ise ağız ve diş eti enfeksiyonu teşhisi koyuldu.

Hastanede yatış işlemleri beklenen süreçte çocuğun ateşi 39 dereceye yükseldi.

ENTÜBE EDİLDİ

Yutma güçlüğü, kafa karışıklığı ve görsel halüsinasyonlar yaşayan hastanın durumu hızla ağırlaştı.

Entübe edilen çocuk, pediatri yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Manitoba Üniversitesi Pediatri ve Çocuk Sağlığı Bölümü doktorları, hastada kuduz şüphesi üzerinde durdu.

17 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan testler sonucunda çocukta yarasa kaynaklı kuduz virüsü varyantı tespit edildi.

Hasta, hastaneye kaldırılmasından 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

28 KİŞİ KUDUZ KAYNAKLI HAYATINI KAYBETTİ

Kanada Veteriner Hekimler Birliği verilerine göre, ülkede 1924 yılından bu yana kuduz kaynaklı 28 insan ölümü kaydedildi.