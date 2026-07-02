Mario Lemina, Al Shabab'ı reddetti

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Icardi ile birlikte sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın talipleri artıyor.

Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, Mario Lemina'ya yıllık yaklaşık 5 milyon dolar maaş içeren bir sözleşme teklif etti.

HT Spor'da yer alan habere göre tecrübeli futbolcu bu astronomik teklifi geri çevirdi.

5 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ

Gabonlu futbolcuya Suudi Arabistan'ın yanı sıra Brezilya'dan da ciddi bir ilgi bulunuyor.

Öte yandan Galatasaray formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Lemina, 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 kez de asist yaptı.

32 yaşındaki ön libero, 10 mücadelede sarı kart gördü.