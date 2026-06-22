'Kapalılar imha edilsin' paylaşımı yapan kadın tutuklandı

Türkiye bu olayı konuşuyordu...

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Hatice Öncel isimli bir kadın, kızını sınava götürdüğünü belirterek metroda yaşadığı bir tartışmayı anlattı.

Öncel'in bu sırada kullandığı nefret içerikli ifadeler sosyal medyada kısa süre içinde yayılarak gündem oldu.

"KAPALILAR İMHA EDİLSİN"

Metrodan inerken bazı kişilerle sorun yaşadığını öne süren Öncel, "Her tarafından cahillik akıyor" dedi

Konuşmasının devamında ileri giderek başı kapalı kadın vatandaşları hedef alan şahıs, "Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözlerini sarf etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bu konuşmanın sosyal medyada paylaşılması sonrası harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öncel hakkında soruşturma başlattı.

Hakkında ayrıca gözaltı kararı verilen Öncel, paylaşımının ertesi günü polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

'Kapalılar imha edilsin' diyen kadının gözaltından ilk görüntüsü geldi

HALKI AŞAĞILAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Öncel, ifadesinin alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkeme, Öncel'in Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan tutuklanmasına hükmetti.

İFADESİNDE ÖZÜR DİLEDİ

“Kapalılar imha edilsin” şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel'in ifadesi de ortaya çıktı.

Nefret suçu işlediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan kadın ifadesinde "Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diyorum." dedi.