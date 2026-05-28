Karacabey Ovası'nda drone ile ekim

Bursa’nın Karacabey Ovası’nda çeltik üreticileri, tarımda teknoloji kullanımını artırarak ekim yöntemlerinde değişikliğe gitti. Yaklaşık 30 bin dekar alanda yapılan üretimde çiftçiler, son dönemde giderek yaygınlaşan drone ile ekim sistemini tercih ediyor.

Yeni yöntem sayesinde hem iş gücü ihtiyacının azalması hem de üretim sürecinin hızlanması hedefleniyor.

TARIMDA TEKNOLOJİ DESTEKLİ EKİM DÖNEMİ

Çeltik üretim sahalarında mayıs ayı itibarıyla başlayan ekim çalışmaları sürerken, drone kullanımı çiftçilere önemli avantajlar sağlıyor. Özellikle su içinde traktörle çalışma zorluğu nedeniyle tercih edilen sistem, üreticiler tarafından daha pratik ve ekonomik bulunuyor.

Üreticiler, havadan yapılan ekimle hem yakıt tüketimini azalttıklarını hem de zamandan tasarruf ettiklerini belirtiyor.

“DAHA HIZLI VE PRATİK BİR YÖNTEM”

Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, ilçede çeltik üretiminin belirlenen alanlarda sürdürüldüğünü ifade ederek drone kullanımının giderek arttığını söyledi.

Düzen, “Geniş arazilerde drone ile ekim yapıyoruz. Traktörle suyun içinde çalışmak yerine havadan tohum atmak daha hızlı ve pratik oluyor. Yetişemediğimiz alanlarda yine traktör kullanıyoruz ama drone ciddi anlamda tasarruf sağlıyor” dedi.

SU SIKINTISI YAŞANMIYOR

Bölgedeki üretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Düzen, sulama konusunda şu an için bir problem olmadığını da vurguladı.

Karacabey Ovası’nın su ihtiyacının Manyas Gölü ve Manyas Barajı üzerinden karşılandığını belirten Düzen, her iki kaynağın da doluluk oranlarının yüksek olduğunu ifade etti.

TARIMDA VERİMLİLİK HEDEFİ

Drone ile çeltik ekimi, Karacabey Ovası’nda modern tarım uygulamalarının yaygınlaştığını gösterirken, üreticiler verimliliği artırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için teknoloji kullanımının artarak devam edeceğini belirtiyor.