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Karantinayı tamamladılar! Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası için ABD'ye geldi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Ebola salgını nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantina sürecini tamamladı ve ABD'ye ulaştı.

AA AA
Karantinayı tamamladılar! Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası için ABD'ye geldi
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Ebola karantinasını tamamlamasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye geldi.

Ülkelerindeki Ebola salgını nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantina sürecini tamamlayan takım kafilesi, ABD'nin Houston şehrine ulaştı.

ÜLKEYE GİRİŞ YAPTILAR

ABD makamlarının şart koştuğu karantina sürecini hazırlık kampını yaptığı Belçika'da geçiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Paris aktarmalı uçuşla ülkeye giriş yaptı.

RAKİPLERİ

K Grubu'nda yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti; Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)