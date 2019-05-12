Kardeşini yaralayan kişiyi cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu

Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde geçen yıl meydana gelen olayın ardından tutuklanan ve kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Samet S. (34) iddiaya göre evine gireceği sırada Baki A.'nın (22) ağabeyi Kadir A.'nın (25) silahlı saldırısına uğrayarak vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olayın ardından Kadir A. otomobil ile kaçarken, ağır yaralanan Samet S. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Kadir A.'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.