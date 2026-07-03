Kars'ta midesinden 76 parça halinde 571 gram metamfetamin çıkarıldı

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Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik yapılan operasyon düzenledi.

MUAYENEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kars'ta durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli hareketleri üzerine İran uyruklu bir kişi, hastaneye muayeneye götürüldü.

MİDESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKARILDI

Röntgen çekimi sonrası şüphelinin midesindeki 76 parçadan oluşan 571,91 gram metamfetamin çıkarıldı.

TUTUKLANDI

İran uyruklu şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.