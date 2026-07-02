Kastamonu'da balkondaki saksı ısındı, yangın çıktı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın birinci katında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüksel Yazıcı'ya ait dairenin balkonunda bulunan saksının aşırı sıcak nedeniyle ısınması sonucu yangın çıktı.

Balkondan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

FORKLİFTLE BALKONA ULAŞTILAR

Dairenin kapalı olması nedeniyle vatandaşlar, yangına dışarıdan müdahale etmek için forklift kullandı. Forklift yardımıyla birinci kattaki balkona ulaşan vatandaşlar, alev alan saksıyı ve çevresindeki yanıcı malzemeleri dışarı atarak yangının büyümesini engelledi.

KOVALARLA SÖNDÜRÜLDÜ

Vatandaşlar, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sayesinde alevler eve sıçramadan kontrol altına alındı ve kısa sürede tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle balkon bölümünde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

"İTFAİYE GELMEDEN SÖNDÜRDÜK"

Yangına müdahale eden Mehmet Çeliler, saksıların altında bulunan gazete kağıtlarının tutuşması sonucu yangının çıktığını düşündüklerini belirterek, olayı gören vatandaşların kendilerine ve itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

Forklift yardımıyla balkona çıkarıldıklarını anlatan Çeliler, itfaiye ekipleri gelmeden önce yangını kontrol altına aldıklarını ve söndürme çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri vatandaşların hızlı müdahalesinin olası bir faciayı önlediğini dile getirdi. Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.