Şanlıurfa'da balkon korkuluklarına asılı kalan işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde apartmanın dış cephesinde çalışma yürüten Adem Kaya ve Adem Güven'in üzerinde durdukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Güven, düşme sırasında balkondaki demir korkuluklara tutundu, diğer işçi ise zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

ASILI KALAN İŞÇİ KURTARILDI

Ekipler asılı kalan işçiyi balkonun demir korkuluklarını keserek kurtardı.

Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.