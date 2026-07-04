Beşiktaş resmen duyurdu: İlhan Fakılı İstanbul'a geliyor

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Transfer sezonu başladı.

Başta 3 büyükler olmak üzere Süper Lig takımları kadro yenileme çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda Beşiktaş'tan transfer hamleleri gelmeye devam ediyor.

İlk transferini geçtiğimiz günlerde açıklayan Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İlhan Fakılı'nın İstanbul'a geleceğini resmen duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İlhan Fakılı, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.”

Kulüp ayrıca İlhan Fakılı'yı taşıyan uçağın bu akşam saat 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacağını duyurdu.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

20 yaşındaki Ümit Milli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Clermont formasıyla 34 resmi maçta görev aldı.

Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.