Kastamonu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Soluğan mevkiinde Emirhan Şahin yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Ekipler araçta bulunan M.D. (20), ablası M.B.D. (21) ve kardeşi B.D.'yi (13) yaralı olarak kurtararak hastaneye götürdü.

Araç sürücüsü Emirhan Şahin'in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Şahin'in kazada yaralanan M.D. ile nişanlandığı ve Kurban Bayramı için İnebolu'ya geldiği öğrenildi.