Kastamonu'da şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi öldü
Kastamonu'da kum ocağında çalıştığı sırada şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
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Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Mencekli köyünde kum ocağında çalışan Yasin Çelik, iddiaya göre, yük indirdiği forkliftle geri manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde devrilen forkliftin altında kalan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Yasin Çelik’in cenazesi incelemelerin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)