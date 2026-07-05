U17 Milliler yarı finalde Sırbistan'a mağlup oldu

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 76-71 kazanan Sırbistan, finale yükselirken ay-yıldızlılar bronz madalya maçına kaldı.

İLK YARI SIRBİSTAN'IN

Tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Sırbistan, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de pota altındaki üstünlüğünü sürdüren rakip ekip, soyunma odasına 40-32'lik avantajla girdi.

MİLLİLER GERİ DÖNDÜ AMA YETMEDİ

İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek farkı eritti.

Ay-yıldızlılar son periyoda 55-54 geride girerken, son çeyrekte maça ortak olmayı başardı. Ancak kritik anlarda hata yapmayan Sırbistan, mücadeleyi 76-71 kazanarak adını finale yazdırdı.

BRONZ MADALYADA RAKİP AVUSTRALYA

Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda bronz madalya mücadelesinde yarın saat 17.15'te Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan ise finalde saat 20.15'te ABD ile altın madalya için mücadele edecek.

KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile milli basketbolcular Alperen Şengün, Kenan Sipahi, Tarık Biberovic, Erkan Yılmaz, Malachi Flynn ve Cedi Osman da saha kenarından takip etti.