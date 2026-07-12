Katar'da 4 günlük yas ilan edildi

Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, bugün sabah saatlerinde 74 yaşında hayatını kaybetti.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, mevcut Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası olan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, uzun süredir tedavi gördüğü belirtilen eski emire Allah'tan rahmet dilenirken ailesi ve Katar halkına başsağlığı mesajı iletildi.

ÜLKEDE 4 GÜNLÜK YAS

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 4 günlük bir yas ilan edildiği duyuruldu.

Yas süresinin bugün itibarıyla başladığı belirtilen açıklamada, 13 Temmuz Pazartesi gününden itibaren bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya bağlı kurumlarda çalışmaların durdurulacağı, çalışanların 19 Temmuz Pazar günü görevlerine döneceği ve yas süresince Katar genelindeki tüm bayrakların yarıya indirileceği kaydedildi.

Katar Emiri El Sani'nin babası yaşamını yitirdi

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLECEK

Bugün 74 yaşında hayatını kaybeden Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için cenaze namazının akşam namazının ardından başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde kılınacağı, naaşının ise Lusail Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

3 GÜN BOYUNCA TAZİYE KABULÜ YAPILACAK

Açıklamada ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin; devlet başkanları, Al Sani ailesi mensupları, ileri gelenler ve vatandaşların taziyelerini Lusail Sarayı'nda kabul edeceği bildirildi.

Taziye kabulünün 13, 14 ve 15 Temmuz'da 08.00-11.30 saatlerinde, ayrıca ikindi namazının ardından yatsı namazına kadar gerçekleştirileceği kaydedildi.