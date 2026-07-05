Katar'da deniz trafiği yeniden açıldı

Katar, bölgedeki askeri operasyonlar nedeniyle bir haftadır askıya aldığı denizcilik faaliyetlerinin yeniden başlatmaya karar verdi.

YENİDEN BAŞLADI

Katar Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm deniz araçları için deniz ulaşımı faaliyetlerinin yeniden başlatma kararını duyurdu.

Bakanlık, tüm kişi ve kuruluşlara "yürürlükteki düzenleme ve talimatlara uymaları, ayrıca tüm seferlerde en üst düzey güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik ve emniyet ekipmanlarının eksiksiz bulundurulduğundan emin olmaları" çağrısı yaptı.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ASKIYA ALINMIŞTI

Katar İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da bölgedeki askeri operasyonlardan kaynaklı şarapnel parçalarının denizdeki bir tekneye isabet etmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Katar Ulaştırma Bakanlığı ise bir gün sonra "uluslararası denizcilik sözleşmeleri hükümlerine tabi olan büyük ölçekli ticari gemiler haricinde ülke genelinde deniz seyrüseferinin ve bazı denizcilik faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya alındığını" açıklamıştı.

Faaliyetlerin askıya alınması kararının gerekçesine ilişkin bir bilgiye yer verilmemişti.