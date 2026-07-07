Katlanabilir iPhone bekleyenlere kötü haber: Sınırlı sayıda satışa çıkacak

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Telefonun, eylül ayında iPhone 18 Pro serisiyle birlikte resmi olarak tanıtılması beklenirken, ön sipariş ve teslimat süreçlerinin daha geç başlayacağı belirtiliyor.

İPHONE ULTRA ÜRETİM ZORLUKLARINA TAKILDI

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı rapora göre, yaşanan üretim zorlukları cihazın piyasaya çıkışında önemli stok sorunlarına neden olacak.

Bu sebeple katlanabilir modelin ön sipariş süreci, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerine kıyasla çok daha geç başlayacak.

Apple'ın yeni amiral gemisinin sevkiyatlarına ancak 2026 yılının dördüncü çeyreğinde başlayabileceği ifade ediliyor. Tedarik sorunları sebebiyle, cihazın raflardaki yerini aldığı anda hızla tükenmesi öngörülüyor.

KARABORSA TEHLİKESİ VAR

Fiyatının 2 bin 300 ile 2 bin 500 dolar arasında olacağı tahmin edilen iPhone Ultra için ciddi bir karaborsa tehlikesi de kapıda.

Sınırlı arz nedeniyle bazı satıcıların cihazı perakende fiyatının yüzde 50 ile yüzde 100 üzerinde uçuk kar marjlarıyla satabileceği düşünülüyor.

Kuo, teknoloji devinin 2026 yılının sonuna kadar 7 ila 8 milyon adet katlanabilir telefon satacağını tahmin ediyor.

Öte yandan yakın tarihli bir başka rapor ise Apple'ın üretim hedefini 10 milyon adede kadar çıkardığını iddia ediyor.

İPHONE ULTRA DONANIM ÖZELLİKLERİ

Katlanabilir yapısıyla dikkat çeken akıllı telefonun 7,76 inçlik devasa bir ana ekrana ve 5,49 inçlik bir kapak ekranına sahip olacağı söyleniyor.

Gücünü Apple'ın yakında piyasaya süreceği A20 Pro yonga setinden alacak olan cihaz, yüksek performans vadediyor.

Güçlü işlemcisini 12 GB RAM kapasitesiyle destekleyecek olan telefon, zorlu işlemlerin altından kolaylıkla kalkacak.

Ayrıca kullanıcıların kesintisiz bir deneyim yaşaması için katlanabilir modelde 5500 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya yer verileceği belirtiliyor.