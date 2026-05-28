Kayseri'de babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kayseri'de, geçen yıl 18 Kasım'da saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki bir sitede, Hayrullah Eğin ile oğlu Furkan Ali Eğin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

BIÇAKLA BABASINI YARALADI

Sinirlerine hakim olamayan Eğin, tartışma sırasında bıçakla babasını yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrullah Eğin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Hayrullah Eğin kurtarılamadı.

ÇATIDA SAKLANIRKEN BULUNDU

Olay sonrası kaçan Furkan Ali Eğin ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6029’uncu Sokak’ta bir işletmenin çatısında yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Farklı tarihlerde 4 kez Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtilen cinayet şüphelisi Eğin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Furkan Ali Eğin hakkında 'Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'Suç delillerini gizleme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

"BABAMIN ÖLDÜĞÜNÜ KARDEŞİMDEN ÖĞRENDİM"

İddianamede ifadesine de yer verilen Eğin, "3 yıldır Suriye’deydim. Hatay’dan otobüs ile Kayseri’ye geldim. Eve gelip babamın odasına girdim. Babam yatağındaydı. Uyuyup uyumadığını hatırlamıyorum. Bıçak ile birkaç kez vurduğumu hatırlıyorum. Sonra evi terk edip Devlet Hastanesi’ne gittim.

Ne amacıyla gittiğimi de hatırlamıyorum. Yakınlarda bir binanın çatısına çıktım. Polisler burada beni yakaladılar. Babamın öldüğünü kardeşimden öğrendim. Pişmanım" dedi.

Sanık Eğin, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.