Kayseri'de bir şahıs kavga ettiği ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evin bahçesinde 47 yaşındaki Oğuz Ü. ile kardeşi Ö.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Ö.Ü., ağabeyi Oğuz Ü.'ye av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Oğuz Ü.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Ö.Ü. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.