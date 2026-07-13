Yeşim Salkım'dan Haluk Levent paylaşımı: "Daha çok şey duyacaksınız çok"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları ise gündem oldu.

Şaşırtan iddialar sonrası şarkıcı Yeşim Salkım da meslektaşıyla ilgili sessiz kalamadı. "Deprem zamanı kendimi paraladım" diyen Yeşim Salkım, fena patladı.

Yeşim Salkım'ın iddiaları ve ifadeleri şöyle:

"HER SAKALLIYI DEDENİZ SANIYORSUNUZ"

"Siz niye her gördüğünüz sakallıyı dedeniz sanıyorsunuz? Bu koşturmalar bu dernekler tehlikeli diyorum yok arkadaş! Sen nereden biliyorsun diyorlar!

"BU CAMİA BENDEN SORULUR"

Bu camia benden sorulur hala anlamadınız galiba! Hiç yanılmadım hiç de yanılmayacağım! Hepsinin ciğerini biliyorum! İster sağ ister sol çıkarı olmadıkça kolunu oynatmaz hiçbiri ama diyorum ya ben SAYGI'dan susuyorum!!! Kendime SAYGI'dan!!!! Siz her iyiyim diyene elinizde tuzla koşmaya devam edin!

"DAHA ÇOK ŞEY DUYACAKSINIZ"

Daha çok şey duyacaksınız çok! İçlerinde hiçbiri doğru dürüst aile, eğitim almamış! Bakınca STAR diye büyütüyorsunuz! Kara para aklıyorlar, kumar oynuyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar!

"ALKIŞA DEVAM"

Ama alkışa devam ne kadar kirli o kadar iyi! Ey Aziz Nesin büyük adam! Bizden ne köy olur ne de kasaba! Oyun devam."