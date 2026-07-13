Oyuncu Damla Sönmez evlendi! İşte sır gibi saklanan damat

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Ekranların beğenilen yüzlerinden Damla Sönmez, yoğun iş temposuna sonunda ara verdi ve 3 yıldır birlikte olduğu İlkay Akıncı ile Beykoz'da evlendi.

MERAK EDİLEN DAMAT

Beykoz’da yapılacak olan 30 kişilik sade nikah töreninde damat merak ediliyordu. Sevgilisini hiç paylaşmayan Damla Sönmez’in nikahından kareler paylaşıldı.

Sade bir gelinlik tercih eden güzel oyuncuya beğeni yağdı.

BALAYI SONRAYA KALDI

Damla Sönmez ve İlkay Akıncı’nın balayını işlerinden dolayı ertelediği öğrenildi.