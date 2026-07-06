Kayseri'de oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan babadan acı haber

4 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında, Kayseri'nin Özvatan ilçesine bağlı Küpeli Mahallesi'nden geçen Kızılırmak Nehri'nde piknik yapmak için bölgeye gelen Suriyeli ailenin 11 yaşındaki çocuğu H.E., serinlemek amacıyla nehre girdikten kısa süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden baba M.E., vakit kaybetmeden oğlunu kurtarmak için suya atladı.

ÖNCE ÇOCUĞUNU KURTARDI, KENDİSİ AKINTIYA KAPILDI

Baba M.E., büyük çaba göstererek çocuğunun nehirdeki bir ağaç dalına tutunmasını sağladı.

Ancak bu sırada kendisi güçlü akıntıya kapılarak suda kayboldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

GENİŞ KATILIMLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, dalgıç polisler, sağlık ekipleri ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Jandarma ekipleri, ağaca tutunarak yardım bekleyen H.E.'yi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan çocuk, Özvatan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACI HABER İKİ GÜN SONRA GELDİ

Kayıp baba için başlatılan arama çalışmaları iki gün boyunca aralıksız sürdürüldü.

Ekipler, M.E.'nin cansız bedenine bugün, kaybolduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta su içerisinde ulaştı.

Sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olaydan sağ olarak kurtarılan H.E.'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemelerin devam ettiğini bildirirken, özellikle akıntının güçlü olduğu nehir ve su kanallarında vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.