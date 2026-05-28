Kayseri’de lise öğrecileri, otonom araç geliştirdi

Kayseri’de bir meslek lisesinde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler, görüntü işleme tabanlı otonom araç projesi geliştirdi. Araç, üzerinde bulunan kamera sistemi sayesinde çevresindeki nesneleri algılayarak kendi kendine hareket edebiliyor ve belirlenen görevleri yerine getirebiliyor.

Proje kapsamında geliştirilen sistem, yaya geçidi, trafik ışığı, kasis ve diğer araçları tanımlayarak buna uygun şekilde sürüş davranışı sergiliyor.

YAPAY GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE OTONOM SÜRÜŞ

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan araç, görüntü işleme teknolojisiyle donatıldı. Sistem, yol üzerindeki nesneleri analiz ederek anlık karar verebiliyor.

Araç, yaya algıladığında duruyor, trafik ışıklarına göre hareket ediyor ve önüne çıkan engelleri tespit ederek gerekli durumlarda sollama yapabiliyor.

PARK ETME VE ŞERİT TAKİBİ YAPABİLİYOR

Geliştirilen otonom araç, yalnızca yol üzerinde ilerlemekle kalmıyor; aynı zamanda kendisine verilen koordinatlar doğrultusunda park alanına giriş yapabiliyor.

Sistem, şerit takibi, engel algılama ve otonom park etme gibi temel sürüş fonksiyonlarını da başarıyla yerine getiriyor.

“GÜNLÜK HAYATA UYGUN BİR OTONOM SİSTEM”

Proje hakkında bilgi veren Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni Abdullah Eyüp Perdahçı, aracın MEB Robot Yarışması için geliştirildiğini ve tamamen kamera tabanlı bir sistemle çalıştığını belirtti.

Öğrencilerin gerçek trafik senaryolarına benzer bir sistem üzerinde çalıştığını ifade eden Perdahçı, aracın yaya önceliği ve engel algılama gibi kritik fonksiyonlara sahip olduğunu aktardı.

ÖĞRENCİLERDEN TEKNOLOJİ VURGUSU

Projede yer alan 11. sınıf öğrencisi Ege Sandık ise aracın çevresini algılayabildiğini, yaya geçitlerinde durduğunu ve park işlemini kendi başına gerçekleştirebildiğini ifade etti.

Araç sayesinde farklı senaryolarda otonom sürüş kabiliyetinin test edildiğini belirtti.

TÜBİTAK PROJELERİYLE BİLİMSEL GELİŞİM

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK Koordinatörü Ebru Özen Yüksel ise okulda çok sayıda proje yürütüldüğünü belirterek, öğrencilerin bilimsel düşünme ve üretim süreçlerine aktif olarak katıldığını söyledi.

Okulda hem TÜBİTAK 2204 projeleri hem de 4006 Bilim Fuarı kapsamında çalışmalar yürütüldüğü ifade edilirken, öğrencilerin disiplinler arası çalışmalarla üretim becerilerini geliştirdiği vurgulandı.

GENÇLERDEN GELECEĞE TEKNOLOJİK ADIM

Proje, meslek lisesi öğrencilerinin yazılım, elektronik ve otomasyon alanlarını birleştirerek geliştirdiği yenilikçi çalışmalar arasında yer alırken, eğitimde uygulamalı üretimin önemini bir kez daha ortaya koydu.