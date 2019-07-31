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Kaz Dağları'nda altın arayan Kanadalılara tepki büyük

Türkiye'deki madeni ucuza kapattık diye sevinen ve "Türkleri taş taşımada kullanacağız" diyen Kanadalı CEO'ya, tepki çığ gibi.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 11:32..
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Kaz Dağları'nda altın arayan Kanadalılara tepki büyük

Türkiye son günlerde, Çanakkale Kaz Dağları'nda Kanadalı şirketin kuracağı altın madenini ve ağaç katliamını konuşuyor. Binlerce ağacın kesilmesine tepkiler yükselirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise şirketin altın arama faaliyetleri bittikten sonra alanın ağaçlandıracağını açıkladı.

Türkiye'de tüm bunlar konuşulurken Kanadalı Alamos Gold şirketinin CEO'su John A. McCluskey'nin, 2018 yılında BNN Bloomberg kanalına verdiği röportajda, "Türkleri özellikle hafriyatta kullanacağız." dediği sözler ortaya çıktı.

TEPKİ ARTTI

Çanakkale Kaz Dağları'nda altın aradıkları için tepki toplayan Kanadalı şirket, CEO'sunun dün ortaya çıkan bu sözlerinin ardından eleştiri oklarının hedefinde.

Türkiye'de yerli bir şirketin altın arayıp çıkarması yerine, Kanadalı şirketin Türkiye'ye gelip altın çıkarması da tepkilerin bir diğer noktası.

Kanadalı altın şirketinin CEO'su Türkiye hakkında konuştu VİDEO

4.27 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ALTIN

Türkiye'de 3 madende çalıştıklarını ve mütevazı bir yatırımla kazılara başladıklarını söyleyen McCluskey, 3 milyon onsluk (4.27 milyar dolar değerinde) altın bulduklarını ifade etti.

Kaz Dağları'nda altın arayan Kanadalılara tepki büyük

2035'E KADAR FAALİYET DEVAM EDECEK

2009'dan beri Türkiye'de olduklarını ve ilk projelerine 2010 yılında başladıklarını belirten John A. McCluskey, ilk ürünleri 2020 yılında alacaklarını ve 15 yıllık bir süreçte üretimin devam edeceğini sözlerine ekledi.

"TÜRKLER HAFRİYAT KONUSUNDA ÇOK İYİ"

Türkiye'deki dövizin yüksek olmasının Çanakkale'deki projede şirketi ne kadar etkileyeceğinin sorulması üzerine ise Kanadalı CEO, enflasyon yüzünden biraz maddi kayıpla karşılacaklarını, ancak madenin sözleşmeli bir maden olacağı ve Türk çalışanların istihdam edilip TL üzerinden ödeme yapacaklarını açıkladı.

McCluskey, Türklerin hafriyat ve taşları bir yerden bir yere taşımak konusunda da çok iyi olduklarını sözlerine ekleyip, Türkiye'yi bu alanda kullanacaklarını belirtiyor.

Kaz Dağları'nda altın arayan Kanadalılara tepki büyük

Kaz Dağları'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı VİDEO

Kaz Dağları'nda altın arayan Kanadalılara tepki büyükKanadalı Alamos Gold şirketinin CEO'su John A. McCluskey

Kanadalılar Çanakkale'deki madeni aldıklarına seviniyor haberi
Kaz Dağları'nda altın arayan Kanadalılara tepki büyük

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