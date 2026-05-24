Kılıçdaroğlu’nun tahliye talebi ortalığı karıştırdı: CHP’li vekil kapıdan tırmandı

CHP'nin Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı sonrası 'şaibe' iddiaları ile açılan dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP adeta karıştı.

Kararlarla Özgür Özel ve yönetiminden alınan görev, tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devroldu.

Özel tarafı kararı tanımazken, kararın elden tebliğ edildiği Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ülke ve parti için hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

PARTİ İÇİ KARIŞIKLIK TIRMANDI

Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde 'mutlak butlan nöbeti' başladı.

Gerginlik, parti içindeki bölünmeyi derinleştirdi.

Bazı milletvekilleri ve örgütler arasında sert tartışmalar yaşandı.

GENEL MERKEZDE MEYDAN MUHAREBESİ

Taraflardan çeşitli isimlerden ardı ardına açıklamalar gelirken, CHP Genel Merkezi, bugün sabah saatlerinden itibaren daha da karıştı.

Özel yönetimi, partilileri binayı savunmaya çağırırken, Kılıçdaroğlu tarafı da tahliye ve göreve dönmek için harekete geçti.

"MİLLETVEKİLİ KOLTUĞU İÇİN YAPIYORSUNUZ"

Genel merkez bahçesi, savaş meydanını andıran görüntülere sahne olurken, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kılıçdaroğlu destekçisi bazı vekillere sert tepki gösterdi.

Kayışoğlu, "Utanmıyorsunuz AK Parti’ye ve Erdoğan’a hizmet etmekten. Bir milletvekili koltuğu için yapıyorsunuz. Ahlaksızlar." sözlerini kullandı.

KAPIDAN ATLAYARAK MERKEZE GİRDİ

Kayışoğlu, otopark kapısının üzerinden tırmanarak binaya girmeyi başardı.

Merkeze kapı üzerinden atlayarak giren Kayışoğlu, uzatılan mikrofona yönelerek; "Kayyumcuları görünce tabii, haklı öfkemiz patladı. Utanmadan buraya gelip, polisle; buraya girmeye çalışıyorlar." dedi.