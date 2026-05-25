Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden CHP Genel Merkezi'ne asıldı

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL GENEL MERKEZDEN AYRILDI

CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmesi beklenen Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında gerginlik yaşandı.

Saatler süren arbedenin ardından binadan ayrılan Özgür Özel, "Geri gelmek üzere çıkıyorum." dedi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından binayı terk eden Özel, TBMM'deki makamına geçti.

Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE GELMEYE HAZIRLANIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs Perşembe günü genel merkeze giriş yapacak.

Perşembe günü merkeze gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun bayramlaşma programını ise 30 Mayıs’ta, herkese açık olacak şekilde saat 12.00’de halk buluşmasıyla birlikte gerçekleştireceği öğrenildi.

FOTOĞRAFI İNDİRİLMİŞTİ

Mutlak butlan kararını protesto etmek için CHP Genel Merkezi'ne giden CHP'liler, binada CHP'nin eski genel başkanlarının tabloları arasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun resmini indirmişti.

Resim ayıca bazı partililer tarafından indirildikten sonra parçalanmıştı.

Genel Merkez'de Kılıçdaroğlu'nun resmini parçaladılar

YENİDEN GETİRİLDİ

Genel Merkez'de hazırlıklar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları genel merkeze getirildi.

YENİDEN DUVARDAKİ YERİNİ ALDI

Mutlak butlan kararının açıklandığı gün duvardan indirilen fotoğraf bir kez daha genel merkezdeki yerini aldı.

Bina içinden paylaşılan fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğraflarının yan yana olduğu görüldü.

İSİMLİĞİ DE HAZIR

Öte yandan genel merkezde yapılan yenileme bununla da sınırlı kalmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odasına asılmak üzere hazırlanan "Genel Başkan" yazılı isimlik sosyal medyada paylaşıldı.