Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi

Siyaset bu haber ile ayağa kalktı...

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, mutlak butlan kararı verdi.

Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine döneceği açıklanırken Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR

Karara göre kurultay iptal edilerek eski yönetim, tedbiren yeniden görevlendirildi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek.

GENEL BAŞKANLIK YAZISI MECLİS'E İLETİLDİ

Kılıçdaroğlu, iki buçuk yıl aranın ardından görevini yeniden devralmaya hazırlanırken önemli bir gelişme daha yaşandı.

CHP Genel Merkezi, mahkeme ekiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdi.

ÖZGÜR ÖZEL, GRUP BAŞKANI OLDU

CHP'de bugün Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı yapıldı.

Toplantıda "grup başkanlığı seçimi" gerçekleşirken seçim sonrası Özgür Özel, CHP'nin Grup Başkanı seçildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i de tebrik eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"UZLAŞI YOK, TOPLANTILARI BEN YAPACAĞIM"

Öte yandan grup toplantısı sonrası yeni bir açıklama yapan Özgür Özel, en kısa sürede kurultaya gidilmesi yönünde çağrı yaptı.

Özel, "Ben partinin seçilmiş genel başkanıyım. Grup toplantılarını elbette ben yapacağım." diye konuştu.

