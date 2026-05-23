CHP'de 'mutlak butlan' krizi...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi.

Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti.

KILIÇDAROĞLU GÖREVİNE DÖNDÜ

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüş oldu.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

İLK KEZ KONUŞTU

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden kaçınmak lazım. Bir başka önemli nokta; bizi parti kültürümüzde hiçbir genel başkan için aşağılayıcı negatif dil kullanılmaz." diye konuştu.

"ÖZEL'İN YENİ GÖREVİ HAYIRLI OLSUN"

CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i de tebrik eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey ile yeni bir görüşme gerçekleşmedi. Özgür Bey benimle görüşecekti şu ana kadar görüşme olmadı. Kendisi ‘Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım.’ demişti. Bu görüşme belki bugün gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dün size söz vermiştim açıklama yapacağım diye. O kadar yoğun telefon trafiği oldu ki ses tellerimde sorun çıktı şimdi huzurunuzdayım. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey ile yeni bir görüşme gerçekleşmedi. Özgür Bey benimle görüşecekti şu ana kadar görüşme olmadı. Kendisi 'Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım.' demişti. Bu görüşme belki bugün gerçekleşir.

"CHP AHLAKİ DEĞERLERİNİ KORUMAK ZORUNDA"

Bu parti Cumhuriyet'i kuran bir partidir. CHP köklü bir partidir, ahlaki değerlerini korumak zorundadır. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden kaçınmak lazım. Bir başka önemli nokta; bizi parti kültürümüzde hiçbir genel başkan için aşağılayıcı negatif dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak doğru değildir."

ÖZGÜR ÖZEL CHP GRUP BAŞKANI SEÇİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletti.

YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetti.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söyledi.

Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." dedi.

