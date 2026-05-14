Kemal Memişoğlu'ndan hantavirüs açıklaması: Şu anda böyle bir salgın riski yok

2020'deki COVID-19'dan sonra yeni bir virüs daha dünya gündeminde.

3 yıl 1 ay 24 gün süren pandeminin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) alarma geçiren söz konusu tehlikenin adı 'Hantavirüs' olarak açıklandı.

'MV Hondius' adlı gemi, Arjantin'den Atlantik Okyanusu üzerinden Yeşil Burun Adaları'na doğru seyahat ediyordu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nisan başında denize açılan ve içinde onlarca farklı ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide bazı yolcularda virüse rastlandı.

Gemide görülen salgında şimdiye kadar sekiz şüpheli vakadan beşi doğrulandı.

Virüs nedeniyle 69 yaşındaki Hollandalı bir kadın, eşi ve bir Alman vatandaşı olmak üzere toplam üç kişi yaşamını yitirdi.

SAĞLIK BAKANI DEĞERLENDİRDİ

TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin önemli mesajlarda verdi.

Vatandaşların kafasında bir salgın riskinin olup olmadığı konusu yer alırken Memişoğlu'nun cevabı çok net oldu.

"ŞU AN SALGIN RİSKİ YOK"

Vatandaşların bu konuda endişelenmemesi gerektiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

“Hantavirüse ilişkin toplum müsterih olsun, şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok.



Şu anda böyle bir salgın riski yok”

"GEMİDEKİ 5 TÜRK'ÜN TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI"

Türkiye'nin tüm ekipleriyle ve İspanya'daki büyükelçilikle koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Memişoğlu, "Gemiden indikleri andan itibaren kendi uçağımızla onları izole şekilde aldık ve şu anda da onları karantinaya almış durumdayız ve takip ediyoruz, testleri de negatif çıktı.

5 kişinin yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz, bir bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor halk sağlığımız" dedi.

"BİLİMSEL KURULUMUZUN TAVSİYELERİ İLE HAREKET EDİYORUZ"

Bu hastalığı incelemek için bir kurullarının olduğunu vurgulayan Bakan, şöyle konuştu:

“Bizim bilimsel kurulumuz ve komisyonumuz da bu konuda bizleri bilgilendiriyorlar ve onların tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyoruz.”