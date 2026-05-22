Kılıçdaroğlu cephesinden temyiz geri adımı

CHP’nin kurultay süreciyle ilgili yargılamada; Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Savaş ve diğer bazı davacıların avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne sundukları dilekçeyle temyiz başvurusunun bir kısmından vazgeçtiklerini bildirdi.

TEMYİZ BAŞVURUSUNDA KISMİ GERİ ÇEKİLME

Avukatlar Kadri Gökhan Sultan ve Onur Yusuf Üregen tarafından sunulan dilekçede, daha önce yapılan temyiz başvurusunun “ihtiyati tedbirin kaldırılması” yönündeki kısmının geri çekildiği belirtildi.

Söz konusu başvurunun mahkemeye iletilmesinin ardından süreçte yeni bir hukuki değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

“PARTİ İRADESİNE UYGUN DEĞİL” VURGUSU

Dilekçede, temyiz başvurusunun parti yönetiminin bilgisi ve onayı dışında yapıldığı öne sürülerek, bunun kurumsal iradeyi yansıtmadığı savunuldu.

Metinde, “Parti çıkarlarıyla bağdaşmayan bir başvuru olduğu” değerlendirmesine yer verildi ve ihtiyati tedbirin kaldırılması talebinin bu nedenle geri çekildiği ifade edildi.

MAHKEMEDEN KARAR BEKLENİYOR

Başvuruda, geri çekilme talebinin kabul edilmesi istenirken sürecin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından değerlendirileceği öğrenildi. CHP kurultayına ilişkin yargı sürecinin ise devam ettiği bildirildi.