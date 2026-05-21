Kılıçdaroğlu, destekçileri genel merkeze geldi: Özgür Özel, mavi bavulunu hazırla

Beklenen karar geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davada karar açıklandı.

Her iki kurultay hakkında da 'tedbirli mutlak butlan’ kararı verildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR

Karara göre kurultay iptal edilerek eski yönetim tedbiren yeniden görevlendirildi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek.

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN YOLUN SONU

Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

Öte yandan Özel ve ekibinin kararı tanımadıkları ve genel merkezi terk etmeyecekleri bildirildi.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ GENEL MERKEZE GELDİ

Kararın açıklanmasının ardından hem Özel hem de Kılıçdaroğlu destekçileri partinin genel merkezine gitmeye başladı.

Bina önünde toplanan kalabalık her geçen dakika kalabalıklaşırken gergin bir ortamın olduğu aktarıldı.

"PARTİNİN ÖZ EVLATLARI GELİYOR"

Öte yandan bina önüne giden partililerden olan bir Kılıçdaroğlu destekçisinin paylaştığı video dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu destekçisi vatandaş "Özgür Özel, mavi bavulunu hazırla. Partinin öz evlatları geliyor" ifadelerini kullandı.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi önüne polis bariyerleri getirildi

SOSYAL MEDYADA DA DESTEK GÖRDÜ

Söz konusu paylaşım sosyal medyada bazı partililerden yoğun destek gördü.

Mutlak butlan kararını destekleyen partililer videodaki şahısa destek mesajlarını yolladı.