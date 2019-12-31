Kılıçkaya Barajı'nda, tarihi cami ortaya çıktı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nda, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı ileri sürülen cami, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.
Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı’ndan döndükten sonra yaptırdığı iddia edilen caminin kalıntıları oldukça ilgi çekti.
ZİYARETÇİLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Suların çekilmesinin ardından, geçmiş yılları anmak amacıyla bölgeye gidenler, duvarı, mihrap ve minber kalıntıları aynen duran caminin bulunduğu bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi. Aynı zamanda, bölgede eski mezar taşlarının da yer aldığı görüldü.
ESKİ TARİHİ OLMASINA RAĞMEN HALA AYAKTA
Bölgede gezinti yapan Serkan Özer, caminin anlatılana göre eski tarihi olduğunu, suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan yapının halen yıllar öncesi gibi ayakta kaldığını söyledi.